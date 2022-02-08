«Металлист» не сумел переиграть команду из второго дивизиона Румынии
В очередном контрольном матче на втором сборе в Турции «Металлист» сыграл вничью с румынским «Петролулом».
Лидер второго дивизиона соседней страны открыл счет уже на второй минуте силами Буйи. Еще до перерыва Чидомере с пенальти установил окончательный счет.
Примечательно, что под конец игры второе предупреждение заработал ветеран Фомин. По обоюдной договоренности он был заменен на другого игрока, а команды продолжили в равных составах.
Сегодня, 8 февраля, «Металлист» проведет матч второго тура Winter Cup против «Вереса».
Контрольный матч
«Металлист» – «Петролул» 1:1
Голы: Чидомере, 34 (пен.) – Буйя, 2
«Металлист» (первый тайм): Бубенцов, Фомин, Ралюченко, Порох, Траоре, Чидомере, Танковский, Цвиренко, Подлепенец, Рязанцев, Мурза.
«Металлист» (второй тайм): Бубенцов, Фомин (Подлепенец, 81), Чидомере, Порох, Дигтярь, Ралюченко, Цвиренко, Сынчук, Шамич, Кайдалов, Мурза.
Предупреждения: Фомин, Чидомере
Удаление: Фомин (заменен на другого игрока)
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