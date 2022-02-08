«Металлист» не сумел переиграть команду из второго дивизиона Румынии

Харьковчане снова сыграли вничью на втором сборе в Турции

Фото - ФК Металлист

В очередном контрольном матче на втором сборе в Турции «Металлист» сыграл вничью с румынским «Петролулом».

Лидер второго дивизиона соседней страны открыл счет уже на второй минуте силами Буйи. Еще до перерыва Чидомере с пенальти установил окончательный счет.

Примечательно, что под конец игры второе предупреждение заработал ветеран Фомин. По обоюдной договоренности он был заменен на другого игрока, а команды продолжили в равных составах.

Сегодня, 8 февраля, «Металлист» проведет матч второго тура Winter Cup против «Вереса».

Контрольный матч

«Металлист» – «Петролул» 1:1

Голы: Чидомере, 34 (пен.) – Буйя, 2

«Металлист» (первый тайм): Бубенцов, Фомин, Ралюченко, Порох, Траоре, Чидомере, Танковский, Цвиренко, Подлепенец, Рязанцев, Мурза.

«Металлист» (второй тайм): Бубенцов, Фомин (Подлепенец, 81), Чидомере, Порох, Дигтярь, Ралюченко, Цвиренко, Сынчук, Шамич, Кайдалов, Мурза.

Предупреждения: Фомин, Чидомере

Удаление: Фомин (заменен на другого игрока)