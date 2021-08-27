«Металлист» неожиданно предложил «Шахтеру» все матчи еврокубков проводить в Харькове

«Горняки» прошли «Монако» на одноименном стадионе

Фото - ФК Металлист

«Металлист» выступил с предложение все матчи «Шахтера» в еврокубках проводить в Харькове. Официальное заявление опубликовала пресс-служба клуба.

Мы от имени нашего клуба и всех харьковчан приглашаем «Шахтер» сыграть на нашем стадионе все свои следующие еврокубковые матчи. «Металлист» – фартовый стадион. Полные трибуны всегда способствуют спортивным успехам и добавляют вдохновения игрокам. А харьковские фанаты умеют поддержать команду, в которую верят.

Отметим, что ОСК «Металлист» являлся домашним для «Шахтера» с 2017 по 2020 годы. Ныне «горняки» принимают соперников на НСК «Олимпийский».

В качестве временной меры в Харькове был проведен ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако». Его «Шахтер» в дополнительное время свел к ничьей 2:2 и вышел в групповой этап.