«Металлист» объявил о переходе Давида

Харьковчане договорились с «Виторией»

Фото: ФК Металлист

«Металлист» через свой сайт объявил о переходе форварда Давида да Ора.

О деталях трансфера не сообщается. Он будет играть под 33-м номером.

По информации СМИ, контракт с форвардом подписан на 4 года.

Ранее он играл в бразильской «Витории» во Второй лиге. На его счету 59 матчей, 11 голов и пять ассистов.

Сообщалось, что за игрока заплатят более 1 миллиона евро.