«Металлист» проиграл «Металлургу» из Бекабада
«Металлист» объявил о переходе Давида
Харьковчане договорились с «Виторией»
06 февраля 21:47
Фото: ФК Металлист
«Металлист» через свой сайт объявил о переходе форварда Давида да Ора.
О деталях трансфера не сообщается. Он будет играть под 33-м номером.
По информации СМИ, контракт с форвардом подписан на 4 года.
Ранее он играл в бразильской «Витории» во Второй лиге. На его счету 59 матчей, 11 голов и пять ассистов.
Сообщалось, что за игрока заплатят более 1 миллиона евро.
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