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«Металлист» объявил о переходе Давида

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06 февраля 21:47
«Металлист» объявил о переходе Давида
Фото: ФК Металлист

«Металлист» через свой сайт объявил о переходе форварда Давида да Ора.

О деталях трансфера не сообщается. Он будет играть под 33-м номером.

По информации СМИ, контракт с форвардом подписан на 4 года.

Ранее он играл в бразильской «Витории» во Второй лиге. На его счету 59 матчей, 11 голов и пять ассистов.

Сообщалось, что за игрока заплатят более 1 миллиона евро.

Андрей Усмонов
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