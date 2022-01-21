Новичок «Металлиста»: «Это клуб с великой историей. Должны вернуть ему прежние позиции»
«Металлист» объявил о переходе игрока сборной Эквадора
Касерес подписал контракт с харьковчанами
21 января 22:10
Фото: torcedores.com
«Металлист» через свой сайт объявил о подписании полузащитника Хуана Касереса.
О деталях контракта не сообщается. Предыдущим клубом хавбека был «Флуминенсе».
По данным transfermarkt.de, харьковчане отдали за него 2 миллиона евро.
Касерес имеет опыт игры за «Ривер Плейт», «Индепендьенте», «Атлетико Минейро» и «Коринтианс». Также на его счету 22 матча и один гол за сборную Эквадора.
Ранее «Металлист» подписал аргентинского полузащитника.
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