«Металлист» объявил о переходе игрока сборной Эквадора

Касерес подписал контракт с харьковчанами

Фото: torcedores.com

«Металлист» через свой сайт объявил о подписании полузащитника Хуана Касереса.

О деталях контракта не сообщается. Предыдущим клубом хавбека был «Флуминенсе».

По данным transfermarkt.de, харьковчане отдали за него 2 миллиона евро.

Касерес имеет опыт игры за «Ривер Плейт», «Индепендьенте», «Атлетико Минейро» и «Коринтианс». Также на его счету 22 матча и один гол за сборную Эквадора.

Ранее «Металлист» подписал аргентинского полузащитника.