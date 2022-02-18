«Металлист» объявил о переходе лидера «Десны»

Картушов уже покинул лагерь команды

Полузащитник «Десны» Егор Картушов сменил УПЛ на Первую лигу.

Он официально стал игроком «Металлиста», сообщает сайт клуба. Он подписал контракт на 2,5 года.

Детали сделки не сообщается. Хавбек уже покинул тренировочный лагерь «Десны» и отправился в новую команду.

В «Десне» Картушов играл с 2012-го года. На его счету более 200 матчей за клуб.

В нынешнем сезоне он провел 15 матчей, сделав два ассиста.