Защитник «Металлиста»: «Два дня отдыха хватило, потому что у «Металлиста» 1 марта важный матч с «Зарей»
«Металлист» обыграл грузинский клуб на сборе
Харрис забил один из голов
12:27
Фото: ФК Металлист
«Металлист» провел матч с грузинским клубом «Шукура» на сборе в Турции.
Харьковчане одержали уверенную победу. Трижды команда отличилась в матче, пропустив лишь раз.
Товарищеский матч:
«Металлист» – «Шукура» 3:1
Голы: Харрис, 49, с пенальти, Демченко, 53, Чидомере, 87 — Муселиани, 17
«Металлист»: Рыбак, Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов, Сарапий, Танковский, Демченко, Риаскос, Харрис, Давид.
Запасные: Рыбка, Траоре, Чидомере, Дигтярь, Шамич, Рязанцев, Фомин.
Сообщалось, что «Металлист» будет подписывать новых игроков.
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