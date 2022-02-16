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Смешанные единоборства. Чемпионат Украины. Днепр

«Металлист» обыграл грузинский клуб на сборе

Харрис забил один из голов
Футбол Первая лига
12:27
«Металлист» обыграл грузинский клуб на сборе
Фото: ФК Металлист

«Металлист» провел матч с грузинским клубом «Шукура» на сборе в Турции.

Харьковчане одержали уверенную победу. Трижды команда отличилась в матче, пропустив лишь раз.

Товарищеский матч:

«Металлист» – «Шукура» 3:1

Голы: Харрис, 49, с пенальти, Демченко, 53, Чидомере, 87 — Муселиани, 17

«Металлист»: Рыбак, Танчик, Мизюк, Порох, Горбунов, Сарапий, Танковский, Демченко, Риаскос, Харрис, Давид.

Запасные: Рыбка, Траоре, Чидомере, Дигтярь, Шамич, Рязанцев, Фомин.

Сообщалось, что «Металлист» будет подписывать новых игроков.

Андрей Усмонов
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