Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 2
Завтра 2
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Окончен
21:45 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Окончен
22:00 Бернли - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Саутгемптон -:- Запланирован
21:45 Манчестер Сити - Брентфорд -:- Запланирован
Футбол (2 события из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вулверхэмптон - Арсенал -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Лестер -:- Запланирован
матч-центр

«Металлист» обыграл «Верес» в матче Winter Cup 2022

Солдат забил в свои и в чужие ворота
Футбол Украинская Премьер-лига
08 февраля 22:30
«Металлист» обыграл «Верес» в матче Winter Cup 2022
Фото: ФК Металлист

«Металлист» в матче Winter Cup 2022 обыграл «Верес».

«Верес» первым открыл счет в матче, но позже пропустил два мяча. Солдат в игре забил и в свои, и в чужие ворота.

Winter Cup 2022:

«Верес» – «Металлист» 1:2

Голы: Солдат, 53 – Солдат, 56 (АГ), Балули, 68 (пен.)

«Верес»: Кичак – Солдат, Мирошнык, Гончаренко, Маргарян – Крейда (Полюлях 75), Кучеров (Петько 75), Панасенко (Гайдучик 75) – Дахновский (Гечев 74), Шестаков (Сергийчук 75), Г. Пасич

«Металлист»: Рыбак – Горбунов, Федорив (Порох 46), Мизюк, Харрис – Сарапий, Демченко (Танковский 59), Касарес (Траоре 46, Пидлепенец 62) – Балули (Чидомере 86), Пейшото (Давид 46), Риаскос

«Полесье» в своем матче обыграло «Черноморец» в серии пенальти.

«Полесье» с двумя победами лидирует по очках в турнире

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Металлист Верес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

«Металлист» не сумел переиграть команду из второго дивизиона Румынии
«Металлист» не сумел переиграть команду из второго дивизиона Румынии
Футбол Первая лига
08 февраля 13:22
Один из лидеров «Вереса» рискует пропустить остаток сборов
Один из лидеров «Вереса» рискует пропустить остаток сборов
Футбол Украинская Премьер-лига
07 февраля 20:33
Дмитрий Поворознюк: «Отыграть целый тайм в 34 – непросто»
Дмитрий Поворознюк: «Отыграть целый тайм в 34 – непросто»
Футбол Украинская Премьер-лига
07 февраля 19:50
Вирт: «Верес» делает много индивидуальных ошибок в простых ситуациях»
Вирт: «Верес» делает много индивидуальных ошибок в простых ситуациях»
Футбол Украинская Премьер-лига
07 февраля 16:03
Блогер Поворознюк сыграл за «Верес» впервые после выхода команды в УПЛ
Блогер Поворознюк сыграл за «Верес» впервые после выхода команды в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
07 февраля 15:42
Давид да Ора: «Не буду скрывать, очень рад оказаться здесь»
Давид да Ора: «Не буду скрывать, очень рад оказаться здесь»
Футбол Первая лига
07 февраля 08:23

Новости: Футбол

Кубок Италии. «Интер» побеждает «Рому». Как это было
Кубок Италии. «Интер» побеждает «Рому». Как это было
Серия А (Италия)
08 февраля 23:59
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» победил «Эвертон». Как это было
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» победил «Эвертон». Как это было
Премьер-Лига (Англия)
08 февраля 23:40
ПСЖ готов подписать Холанда в случае ухода Мбаппе
ПСЖ готов подписать Холанда в случае ухода Мбаппе
Лига 1 (Франция)
08 февраля 22:41
«Металлист» обыграл «Верес» в матче Winter Cup 2022
«Металлист» обыграл «Верес» в матче Winter Cup 2022
Украинская Премьер-лига
08 февраля 22:30
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение защитнику «Барселоны»
«Манчестер Юнайтед» сделал предложение защитнику «Барселоны»
Премьер-Лига (Англия)
08 февраля 22:13
Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко в 28 лет
Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко в 28 лет
Премьер-Лига (Англия)
08 февраля 21:58
Экс-тренер «Баварии»: «Переход Зюле в «Боруссию» пойдет на пользу Бундеслиге»
Экс-тренер «Баварии»: «Переход Зюле в «Боруссию» пойдет на пользу Бундеслиге»
Бундеслига (Германия)
08 февраля 21:30
Миколенко не попал в заявку на матч с «Ньюкаслом»
Миколенко не попал в заявку на матч с «Ньюкаслом»
Премьер-Лига (Англия)
08 февраля 21:10
Гол и ассист Дуду вывели «Палмейрас» в финал Клубного чемпионата мира
Гол и ассист Дуду вывели «Палмейрас» в финал Клубного чемпионата мира
В мире
08 февраля 20:52
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
1
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
7
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
10
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Olympics Пекин-2022
07 февраля 22:58
1
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Лопес: «Хотел бы я покинуть этот мир и никогда больше не возвращаться»
Лопес: «Хотел бы я покинуть этот мир и никогда больше не возвращаться»
Бокс Профессиональный бокс
04 февраля 20:55
Все новости