«Металлист» обыграл «Верес» в матче Winter Cup 2022
«Металлист» в матче Winter Cup 2022 обыграл «Верес».
«Верес» первым открыл счет в матче, но позже пропустил два мяча. Солдат в игре забил и в свои, и в чужие ворота.
Winter Cup 2022:
«Верес» – «Металлист» 1:2
Голы: Солдат, 53 – Солдат, 56 (АГ), Балули, 68 (пен.)
«Верес»: Кичак – Солдат, Мирошнык, Гончаренко, Маргарян – Крейда (Полюлях 75), Кучеров (Петько 75), Панасенко (Гайдучик 75) – Дахновский (Гечев 74), Шестаков (Сергийчук 75), Г. Пасич
«Металлист»: Рыбак – Горбунов, Федорив (Порох 46), Мизюк, Харрис – Сарапий, Демченко (Танковский 59), Касарес (Траоре 46, Пидлепенец 62) – Балули (Чидомере 86), Пейшото (Давид 46), Риаскос
«Полесье» в своем матче обыграло «Черноморец» в серии пенальти.
«Полесье» с двумя победами лидирует по очках в турнире
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