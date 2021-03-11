«Металлист» передадут под управление городских властей Харькова

Председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян выступил с предложением провести аудит имущества ФК «Металлист» и части одноименного стадиона и передать его в коммунальную собственность Харькова.

До 2007 года стадион «Металлист» находился в городской собственности, но перед Евро-2012 он перешел под крыло областного совета. Потом, в 2013 году был продан уже новому владельцу клуба «Металлист» Сергею Курченко.

Но после его отъезда в Россию и отказа от выполнения инвестиционных обязательств перед «Металлистом» снова вернулся в собственность областной громады. Считаю, что после того, как Игорь Терехов и Александр Ярославский заявили о намерении возрождении клуба, мы должны также сделать шаг на пути возрождения клуба – в ином случае нас не поймут, ни в Харькове и области, ни во всей Украине.