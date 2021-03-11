«Металлист» передадут под управление городских властей Харькова
С соответствующим предложением выступил председатель областного совета
Председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян выступил с предложением провести аудит имущества ФК «Металлист» и части одноименного стадиона и передать его в коммунальную собственность Харькова.
Мы все знаем о том, что секретарь горсовета Игорь Терехов и бизнесмен Александр Ярославский заявили о своем общем желании возродить футбольный клуб «Металлист». Уверен, что каждый из нас как патриот Харькова и области поддерживает эту инициативу. Потому что все мы помним те времена, когда «Металлист» был гордостью Харькова и каждый горожанин гордился тем, что один из лучших футбольных клубов Украины имел харьковскую прописку.
До 2007 года стадион «Металлист» находился в городской собственности, но перед Евро-2012 он перешел под крыло областного совета. Потом, в 2013 году был продан уже новому владельцу клуба «Металлист» Сергею Курченко.
Но после его отъезда в Россию и отказа от выполнения инвестиционных обязательств перед «Металлистом» снова вернулся в собственность областной громады. Считаю, что после того, как Игорь Терехов и Александр Ярославский заявили о намерении возрождении клуба, мы должны также сделать шаг на пути возрождения клуба – в ином случае нас не поймут, ни в Харькове и области, ни во всей Украине.
Ранее президент «Днепра-1» Юрий Береза заявил, что возродить «Металлист» и «Днепр» невозможно.
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