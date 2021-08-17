Тренер «Олимпика» – об 1:2 с «Металлистом»: «Сильной команде не надо помогать»
«Металлист» показал новый газон детской академии и реконструкцию стадиона главной команды
В клубе готовят инфраструктуру к УПЛ
17:59
Харьковский «Металлист» на своем YouTube-канале показал реконструкцию стадиона ОСК «Металлист» и новый газон детской футбольной академии.
Напомним, что ОСК «Металлист» 25 августа примет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Шахтером» и «Монако».
Отметим, ранее в харьковском клубе представили публике нового забивного бразильского новичка.
Комментарии 0