Гвоздик: «Готов сыграть за «Металлист» против Усика и «Полесья» на Winter Cup 2022»
«Металлист» потерпел первое поражение в 2022 году
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02 февраля 12:55
Фото - ФК Металлист
В первом контрольном матче на втором сборе в Турции «Металлист» уступил сербской «Колубаре».
Игра до самой концовке проходила без голов. Однако за две минут до конца Дженич нанес решающий точный удар.
Следующий матч «Металлист» проведет уже в рамках Winter Cup-2022 против «Черноморца».
Контрольный матч
«Колубара» – «Металлист» 0:1
Гол: Дженич, 88
«Металлист» (первый тайм): Рыбак, Романюк, Мизюк, Федорив, Траоре, Демченко, Танковский, Балули, Кайдалов, Мурза, Пейшото.
«Металлист» (второй тайм): Каневцев, Риаскос, Ралюченко, Сарапий, Дигтярь, Сынчук, Чидомере, Касерес, Фомин, Харрис, Красников.