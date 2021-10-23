«Металлист» предложил 2 миллиона евро за имевшего проблемы с дисциплиной вингера «Сан-Паулу»

Бразильца исключали из состава команды

Паулиньо Боя / фото - Play Crazy Game

Харьковский «Металлист» планирует пополнить свой состав еще одним легионером, сообщает портал Goal.

Речь идет о вингере «Сан-Паулу» из бразильской Серии А Паулиньо Боя.

Харьковчане хотят выкупить 100% прав на игрока за 1,8 миллиона евро, но бразильцы хотят оставить за собой часть прав, чтобы потом получить свой процент с перепродажи футболиста.

Сейчас игрок выступает на правах аренды за «Жувентуде», где за 19 матчей отметился тремя голами.

Что примечательно, у Паулиньо имелись проблемы с дисциплиной – ранее его из-за этого временно исключали из стартового состава.

Напомним, легендарный экс-защитник «Металлиста» объявил о завершении карьеры.