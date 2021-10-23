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«Металлист» предложил 2 миллиона евро за имевшего проблемы с дисциплиной вингера «Сан-Паулу»
Бразильца исключали из состава команды
15:32
Паулиньо Боя / фото - Play Crazy Game
Харьковский «Металлист» планирует пополнить свой состав еще одним легионером, сообщает портал Goal.
Речь идет о вингере «Сан-Паулу» из бразильской Серии А Паулиньо Боя.
Харьковчане хотят выкупить 100% прав на игрока за 1,8 миллиона евро, но бразильцы хотят оставить за собой часть прав, чтобы потом получить свой процент с перепродажи футболиста.
Сейчас игрок выступает на правах аренды за «Жувентуде», где за 19 матчей отметился тремя голами.
Что примечательно, у Паулиньо имелись проблемы с дисциплиной – ранее его из-за этого временно исключали из стартового состава.
Напомним, легендарный экс-защитник «Металлиста» объявил о завершении карьеры.
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