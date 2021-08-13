Экс-хавбек «Мариуполя» стал игроком «Металлиста»
«Металлист» представил долгожданного бразильского новичка
О переходе было известно ранее, но футболист смог приехать в Украину только сейчас
17:01
Матэус Пейшото / Фото - ФК Металлист
Нападающий Матэус Пейшото был представлен в качестве игрока «Металлиста». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Презентация состоялась на крыше одного из отелей Харькова. Бразилец будет выступать в команде под 11-м номером.
Начало года Пейшото провел в «Жувентуде» на правах аренды из «Ред Булл Брагантино». Родной чемпионат форвард покинул, являясь его лучшим бомбардиром с 7 голами в 12 матчах.
Приезд футболиста в Украину задержался из-за трудностей с оформлением визы.
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