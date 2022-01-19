«Металлист» приготовил более 1 миллиона евро за бразильского форварда

Переговоры с «Виторией» продолжаются

Фото: Globo

Нападающий «Витории» Давид может оказаться в «Металлисте».

Харьковский клуб предложил более 1,3 миллиона евро за 22-летнего игрока. Бразильский клуб принял предложение харьковчан.

Впрочем, переговоры сейчас ведутся о проценте прав на футболиста, которые останутся у «Витории». Клуб намерен сохранить не менее 20%, сообщает Bahia Notícias.

Давид готов сменить клуб. Его нынешняя команды выступает во втором дивизионе Бразилии. На его счету 11 мячей и пять ассистов в 54-х матчах чемпионата.

Ранее президент «Металлиста» анонсировал звездного игрока из Бразилии.