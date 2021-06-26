Иванисени не будет в «Металлисте»
«Металлист» приступил к подготовке к первому сезону после возрождения
Заниматься с командой начали три новичка
26 июня 23:08
Фото - ФК Металлист
«Металлист» приступил к подготовке к сезону-21/22. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Со следующей кампании харьковчане стартуют в Первой лиге. Предсезонную работу планируется провести на клубной базе.
Отмечается, что все новички уже приступили к тренировкам. Это Александр Рыбка, Андрей Цуриков, Евгений Банада и Брайан Риаскос.
Напомним, чемпион Второй лиги «Металл» был переименован в «Металлист».
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