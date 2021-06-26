«Металлист» приступил к подготовке к первому сезону после возрождения

Заниматься с командой начали три новичка

Фото - ФК Металлист

«Металлист» приступил к подготовке к сезону-21/22. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Со следующей кампании харьковчане стартуют в Первой лиге. Предсезонную работу планируется провести на клубной базе.

Отмечается, что все новички уже приступили к тренировкам. Это Александр Рыбка, Андрей Цуриков, Евгений Банада и Брайан Риаскос.

Напомним, чемпион Второй лиги «Металл» был переименован в «Металлист».