Григорчук: «С «Металлистом» получилась очень хорошая игра»
«Металлист» проиграл «Металлургу» из Бекабада
Это уже второе их поражение на сборе
05 февраля 17:38
Фото: ФК Металлист
Во втором контрольном матче на втором сборе в Турции «Металлист» уступил узбекистанскому «Металлургу».
Все голы были забиты в первом тайме. На 20-ой минуте матча Мурза не реализовал пенальти. Его удар парировал голкипер гостей.Следующую игру харьковский клуб проведет в рамках Winter Cup-2022 против ровенского «Вереса».
Контрольный матч
«Металлист» – «Металлург» 1:2
Голы: Цвиренко, 27 – Норбеков, 17, Бекмуродов, 45
«Металлист» 1-ый тайм: Каневцев, Кайдалов, Чидомере, Ралюченко, Вернаттус, Цвиренко, Танковский, Касарес, Фомин, Мурза, Красников.
«Металлист» 2-ой тайм: Рыбак, Вернаттус (Демченко, 87), Чидомере, Ралюченко, Дигтярь (Шамич, 84), Цвиренко, Танковский, Балули, Рязанцев, Мурза, Пейшото.
«Металлург» (стартовый состав): Лобанов, Тошпулатов, Аламхонов, Иброхимов, Исмоилов, Бекмуродов, Темиров, Ибрагимов, Куттибоев, Норбеков, Уринбоев.
Ранее харьковчане устроили голевую феерию в поединке с «Черноморцем» на Winter Cup-2022.
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