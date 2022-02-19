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«Металлист» разбил клуб из Киргизстана на сборе

В ворота «Нефтчи» влетело три мяча
Футбол Первая лига
13:10
«Металлист» разбил клуб из Киргизстана на сборе
Фото: ФК Металлист

«Металлист» в контрольном матче на сборе в Турции обыграл «Нефтчи».

Харьковчане трижды отличились в воротах соперника. Оба мяча были забиты во втором тайме.

Отметим, что на игре присутствовал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

Товарищеский матч:

«Металлист» – «Нефтчи» 3:0

Голы: Мурза, 33, Банада, 56 (пен.), Синчук, 68

«Металлист»: Рыбка, Романюк, Ралюченко, Федорив (к), Дигтярь (Шамич, 72), Чидомере (Цвиренко, 46), Подлепенец, Банада (Синчук, 62), Давид (Фомин, 46), Рохас (Рязанцев, 62), Мурза (Красников, 72)

Накануне, харьковчане подписали лидера «Десны».

Андрей Усмонов
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