Картушов – о переходе в «Металлист»: «Все прошло довольно быстро»
«Металлист» разбил клуб из Киргизстана на сборе
В ворота «Нефтчи» влетело три мяча
13:10
Фото: ФК Металлист
«Металлист» в контрольном матче на сборе в Турции обыграл «Нефтчи».
Харьковчане трижды отличились в воротах соперника. Оба мяча были забиты во втором тайме.
Отметим, что на игре присутствовал главный тренер сборной Украины Александр Петраков.
Товарищеский матч:
«Металлист» – «Нефтчи» 3:0
Голы: Мурза, 33, Банада, 56 (пен.), Синчук, 68
«Металлист»: Рыбка, Романюк, Ралюченко, Федорив (к), Дигтярь (Шамич, 72), Чидомере (Цвиренко, 46), Подлепенец, Банада (Синчук, 62), Давид (Фомин, 46), Рохас (Рязанцев, 62), Мурза (Красников, 72)
Накануне, харьковчане подписали лидера «Десны».
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