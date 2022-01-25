Новичок «Металлиста»: «Хочу вместе с командой выйти в Лиге чемпионов в следующем сезоне»
«Металлист» реализовал на игру с «Зарей» в Кубке почти 15 тысяч билетов более чем за месяц до матча
Команды проведут поединок 1-го марта
ОСК Металлист / Фото: УНИАН
Харьковский «Металлист» опубликовал на своем официальном сайте информацию о том, что на матч 1/4 финала Кубка Украины против «Зари» реализовано уже 14700 билетов по состоянию на 25-е января.
Отметим, что матч «Металлист» – «Заря» состоится 1-го марта в Харькове.
Напомним, «Металлист» лидирует в турнирной таблице Первой лиги.
Комментарии 0