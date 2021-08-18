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«Металлист» с победы стартовал в Кубке Украины и вышел в третий раунд

«Яруд» не сумел ничего противопоставить харьковчанам
Футбол Кубок Украины по футболу
18:55
«Металлист» с победы стартовал в Кубке Украины и вышел в третий раунд
Фото - ФК Металлист

Во втором этапе Кубка Украины «Металлист» на выезде уверенно переиграл «Яруд».

Уже к середине первого тайма харьковчане добились комфортного преимущества в два мяча. Дублем отметился Жо.

После перерыва Мочевинскому удалось сократить отставание мариупольцев. Однако Шамич вернул разрыв в два мяча, установив окончательный счет встречи.

«Металлист» вышел в третий раунд турнира и узнает своего соперника после жеребьевки.

Кубок Украины, второй этап

«Яруд» – «Металлист» 1:3

Голы: Мочевинский, 58 – Жо, 1, 23, Шамич, 74

«Яруд»: Гончаренко, Тищенко, Лысенко (Мамро, 46), Матвеев, Запорощенко (Дмитриев, 77), Таранда, Мочевинский (Товстый, 72), Булгаков (Щербак, 84), Корицкий, Литовченко (Михайленко, 77), Сандрак-Винницкий.

«Металлист»: Денчук, Сарапий, Порох, Горбунов (Шамич, 68), Нехтий, Ралюченко, Стрижак (Демченко, 68), Поступаленко, Маилтон (Шопин, 19), Жо (Танчик, 53), Риаскос (Фомин, 53).

Предупреждения: Лысенко, Михайленко – Порох, Ралюченко, Нехтий
Сергей Стаднюк
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