«Металлист 1925» сыграл вничью с аутсайдером чемпионата Турции
«Металлист» сделал новое предложение по форварду «Витории»
Нападающий хочет в Украину
11:20
Фото: Globo
«Металлист» сделал новое предложение «Витории» по форварду Давиду.
Переговоры между клубами продолжаются. На этот раз харьковчане готовы выложить 1 миллион евро за игрока.
При этом 20% прав остаются у бразильцев, сообщает Galera Rubro-Negra.
«Витория» пока думает. Сам игрок уже намерен сменить команду и просит руководство отпустить его в Украину.
Последнюю тренировку команды от пропустил.
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