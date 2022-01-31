«Металлист» сделал новое предложение по форварду «Витории»

Нападающий хочет в Украину

Фото: Globo

«Металлист» сделал новое предложение «Витории» по форварду Давиду.

Переговоры между клубами продолжаются. На этот раз харьковчане готовы выложить 1 миллион евро за игрока.

При этом 20% прав остаются у бразильцев, сообщает Galera Rubro-Negra.

«Витория» пока думает. Сам игрок уже намерен сменить команду и просит руководство отпустить его в Украину.

Последнюю тренировку команды от пропустил.