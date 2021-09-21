«Металлист» удивил первым переходом англичанина в истории украинского футбола

Вот, где настоящая экзотика

Кадим Харрис / Фото - ФК Металлист

Полузащитник Кадим Харрис стал первым английским легионером в истории украинского футбола. О подписании сообщает пресс-служба «Металлиста».

28-летний футболист заключил контракт на один сезон. За харьковчан он будет выступать под 30-м номером.

Харрис известен по выступлениям за «Кардифф» в английской Премьер-лиге. В 13 матчах ему удалось отличиться голом. Последним клубом хавбека был «Шеффилд Уэнсдей».

Напомним, недавно «Металлист» впервые в сезоне Первой лиги потерял очки.