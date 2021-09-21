Первая лига. «Кривбасс» не сумел воспользоваться осечкой «Металлиста». «Волынь» добыла победу
«Металлист» удивил первым переходом англичанина в истории украинского футбола
Вот, где настоящая экзотика
07:52
Кадим Харрис / Фото - ФК Металлист
Полузащитник Кадим Харрис стал первым английским легионером в истории украинского футбола. О подписании сообщает пресс-служба «Металлиста».
28-летний футболист заключил контракт на один сезон. За харьковчан он будет выступать под 30-м номером.
Харрис известен по выступлениям за «Кардифф» в английской Премьер-лиге. В 13 матчах ему удалось отличиться голом. Последним клубом хавбека был «Шеффилд Уэнсдей».
Напомним, недавно «Металлист» впервые в сезоне Первой лиги потерял очки.
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