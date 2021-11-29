«Металлист» ушел на зимний перерыв единоличным лидером Первой лиги, обыграв «Оболонь»
В матче 20-го тура Первой лиги «Оболонь» на своем поле принимала «Металлист».
Лишь во второй половине встречи харьковчане открыли счет. На 69-й минуте отличился Пейшото.
Под занавес встречи Банада удвоил преимущество своей команды, но на 92-й минуте Безуглый оформил гол престижа для «Оболони».
Харьковчане одержали очередную победу и ушли на зимний перерыв в качестве единоличных лидеров Первой лиги. Отставание от ближайших преследователей «Кривбасса» – 11 очков.
Первая лига, 20-й тур
«Оболонь» – «Металлист» 1:2
Голы: Безуглый, 90+2 – Пейшото, 69, Банада, 87.
«Металлист»: Рыбка, Романюк, Мизюк (Танковский, 72), Порох, Горбунов, Сарапий, Демченко (Банада, 59), Балули (Харрис, 74), Танчик (Подлепенец, 82), Риаскос, Пейшото (Маилтон, 79).
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