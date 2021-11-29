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«Металлист» ушел на зимний перерыв единоличным лидером Первой лиги, обыграв «Оболонь»

Пейшото и Банада решили исход встречи
Футбол Первая лига
29 ноября 20:19
«Металлист» ушел на зимний перерыв единоличным лидером Первой лиги, обыграв «Оболонь»
фото - ФК Металлист

В матче 20-го тура Первой лиги «Оболонь» на своем поле принимала «Металлист».

Лишь во второй половине встречи харьковчане открыли счет. На 69-й минуте отличился Пейшото.

Под занавес встречи Банада удвоил преимущество своей команды, но на 92-й минуте Безуглый оформил гол престижа для «Оболони».

Харьковчане одержали очередную победу и ушли на зимний перерыв в качестве единоличных лидеров Первой лиги. Отставание от ближайших преследователей «Кривбасса» – 11 очков.

Первая лига, 20-й тур

«Оболонь» – «Металлист» 1:2

Голы: Безуглый, 90+2 – Пейшото, 69, Банада, 87.

«Металлист»: Рыбка, Романюк, Мизюк (Танковский, 72), Порох, Горбунов, Сарапий, Демченко (Банада, 59), Балули (Харрис, 74), Танчик (Подлепенец, 82), Риаскос, Пейшото (Маилтон, 79).

Павел Харченко
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