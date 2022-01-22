«Металлист» в первом спарринге на сборе забил пять мячей команде из топ-5 чемпионата Болгарии

Кубок мира, Антхольц. Женская эстафета. Видео трансляция
16:00
В первом контрольном матче на сборе в Турции «Металлист» разгромил софийскую «Славию».
Представитель украинской Первой лиги забил пять мечей команде топ-5 элитного дивизиона Болгарии. Отличились Подлепенец, Рязанцев, Мизюк, новичок команды Мурза и Сарапий.
Следующий спарринг «Металлист» проведет против либерецкого «Слована» 24 января.
Контрольный матч
«Металлист» – «Славия» София 5:0
Голы: Подлепенец, 2, Рязанцев, 46, Мизюк, 53, Мурза, 55, Сарапий, 78
«Металлист» (стартовый состав): Федотов (на просмотре), Маилтон, Мизюк, Федорив, Горбунов, Танковский, Ралюченко, Подлепенец, Шамич, Риаскос, Пейшото.
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