«Металлист» в результативном матче обыграл «Черноморец» в серии пенальти на Winter Cup 2022

Одесситы вели по ходу матча

Фото: ФК Металлист

«Металлист» в матче Winter Cup 2022 обыграл «Черноморец».

Встреча вышла сверхрезультативной. Команды забили друг другу три мяча. «Черноморец» даже вел в счете перед перерывом. Впрочем, основное время матча завершилось вничью.

Победитель решился в серии пенальти и тут харьковчане одержали победу.

Winter Cup 2022:

«Металлист» – «Черноморец» 3:3 (6:5 по пенальти)

Голы: Харрис, 11, Пейшото, 58, Риаскос, 90 – Цонев, 20, 69, Юсов, 45+1

«Металлист»: Рыбка, Романюк (Мурза, 81), Мизюк, Федорив, Горбунов, Сарапий (Чидомере, 83), Демченко, Касарес (Балули, 46), Траоре (Пейшото, 33), Харрис, Риаскос.

«Черноморец»: Паст, Брагару, Вандерсон, Мартинович, Цитаишвили, Кравченко, Цонев, Кузык, Юсов (Морозюк, 82), Пожег Ванцаш, Русин (Петков, 72).

Ранее «Полесье» обыграло «Верес» с дебютом Александра Усика.