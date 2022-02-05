«Металлист» в результативном матче обыграл «Черноморец» в серии пенальти на Winter Cup 2022
«Металлист» в матче Winter Cup 2022 обыграл «Черноморец».
Встреча вышла сверхрезультативной. Команды забили друг другу три мяча. «Черноморец» даже вел в счете перед перерывом. Впрочем, основное время матча завершилось вничью.
Победитель решился в серии пенальти и тут харьковчане одержали победу.
Winter Cup 2022:
«Металлист» – «Черноморец» 3:3 (6:5 по пенальти)
Голы: Харрис, 11, Пейшото, 58, Риаскос, 90 – Цонев, 20, 69, Юсов, 45+1
«Металлист»: Рыбка, Романюк (Мурза, 81), Мизюк, Федорив, Горбунов, Сарапий (Чидомере, 83), Демченко, Касарес (Балули, 46), Траоре (Пейшото, 33), Харрис, Риаскос.
«Черноморец»: Паст, Брагару, Вандерсон, Мартинович, Цитаишвили, Кравченко, Цонев, Кузык, Юсов (Морозюк, 82), Пожег Ванцаш, Русин (Петков, 72).
Ранее «Полесье» обыграло «Верес» с дебютом Александра Усика.
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