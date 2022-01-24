«Металлист» во втором матче на сборе переиграл титулованный чешский клуб

Харьковчане забили победный гол под занавес встречи

Брайан Риаскос (слева) / фото - ФК Металлист

«Металлист» провел свой второй спарринг на зимнем сборе в Турции.

На этот раз соперниками харьковской команды выступил чешский «Слован», являющийся трехкратным чемпионом Чехии. Также клуб трижды выступал в Лиге чемпионов и 10 раз принимал участие в Лиге Европы/Кубке UEFA.

Подопечные Кучера не без трудностей справились с соперником. Лишь на 80-й минуте Риаскос принес украинцам победу.

В минувшем контрольном матче «Металлист» разгромил своего соперника.

Товарищеские матчи

«Металлист» – «Слован» 1:0

Голы: Риаскос, 80.

«Металлист» (первый тайм): Рыбка, Маилтон (Горбунов, 27), Сарапий, Порох, Романюк, Танковский, Демченко, Подлепенец, Харрис, Рязанцев, Пейшото.

«Металлист» (второй тайм): Каневцев, Горбунов, Федорив, Мизюк, Шамич, Демченко, Ралюченко, Подлепенец (Поблете, 64), Танчик, Мурза, Риаскос.