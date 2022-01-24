«Металлист» во втором матче на сборе переиграл титулованный чешский клуб
«Металлист» провел свой второй спарринг на зимнем сборе в Турции.
На этот раз соперниками харьковской команды выступил чешский «Слован», являющийся трехкратным чемпионом Чехии. Также клуб трижды выступал в Лиге чемпионов и 10 раз принимал участие в Лиге Европы/Кубке UEFA.
Подопечные Кучера не без трудностей справились с соперником. Лишь на 80-й минуте Риаскос принес украинцам победу.
В минувшем контрольном матче «Металлист» разгромил своего соперника.
Товарищеские матчи
«Металлист» – «Слован» 1:0
Голы: Риаскос, 80.
«Металлист» (первый тайм): Рыбка, Маилтон (Горбунов, 27), Сарапий, Порох, Романюк, Танковский, Демченко, Подлепенец, Харрис, Рязанцев, Пейшото.
«Металлист» (второй тайм): Каневцев, Горбунов, Федорив, Мизюк, Шамич, Демченко, Ралюченко, Подлепенец (Поблете, 64), Танчик, Мурза, Риаскос.
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