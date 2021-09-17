Сразу пять игроков «Металлиста» травмированы перед центральным матчем тура Первой лиги
«Металлист» впервые в сезоне потерял очки
«Полесье» смогло остановить лидера
17 сентября 22:03
Фото: ФК Металлист
«Металлист» в домашнем матче 9-го тура Первой лиги не смог обыграть «Полесье».
Харьковчанам пришлось отыгрываться с 10-й минуты после гола Гитченко. Удалось им это лишь на 79-й минуте матча, благодаря голу Демченко и удалению игрока соперника тремя минутами ранее.
Вырвать победу «Металлисту» не удалось. Команда впервые в сезоне потеряла очки.
Первая лига. 9-й тур:
«Металлист» – «Полесье» 1:1
Голы: Демченко, 79 – Гитченко, 10
«Металлист»: Рыбка, Горбунов, Мизюк, Подлепенец, Романюк, Сарапий, Танковский, Танчик, Федорив, Фомин
«Полесье»: Махарадзе, Власюк, Гитченко, Гицук, Козак, Морозко, Нестеров, Огиря, Сахневич, Чайковский, Шастал
Удаление: Огиря, 76
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