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«Металлист-1925» за две минуты перевернул ход встречи против «Черноморца» в матче с пятью голами

Харьковчане оказались сильнее в битве новичков УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
6 августа 21:36
«Металлист-1925» за две минуты перевернул ход встречи против «Черноморца» в матче с пятью голами
Фото: пресс-служба «Металлиста-1925»

«Металлист 1925» обыграл «Черноморец» в матче третьего круга украинской Премьер-лиги.

В первом тайме гости забили свои дебютные мячи в новом сезоне и на перерыв ушли с минимальным преимуществом. Однако во второй половине харьковчане за две минуты перевернули ход встречи и добыли вторую победу в сезоне.

«Черноморец» же проиграл третий матч кряду. Одесситы вновь пропустили три мяча, с той лишь разницей, что в этот раз дважды сумели отличиться сами.

Команды провели пятый очный матч в истории их противостояния. Это первая победа «Металлиста 1925», еще одна «виктория» на счету «Черноморца», дважды команды сводили встречи вничью.

УПЛ. 3-й тур:

«Металлист 1925» – «Черноморец» 3:2

Голы: 0:1 – 17 Бугай, 1:1 – 22 Батюшин, 1:2 – 43 Бугай, 2:2 – 64 Голодюк, 3:2 – 66, автогол Дубко.

«Металлист 1925» – Сидоренко, Западня, Жичиков (Ермаков, 81), Ткачук, Шершень, Протасов, Батюшин (Дмитренко, 75), Габелок, Голодюк (Задерака, 81), Фабиньо (Ременюк, 75), Крыськив.

«Черноморец» – Варакута, Путря (Скорко, 74), Кузик, Дубко, Мохаммед, Билошевский (Тлумак, 67), Брагару (Мащенко, 74), Михайленко, Ванат, Бугай (Исаенко, 67), Штогрин (Авагимян, 26).

Предупреждения: Ванат (27), Задерака (85).


Сергей Остапенко
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Теги

Металлист 1925 Черноморец

Комментарии 1

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6 августа 2021г. 23:53
Это не Металлист, авторы поменяйте заголовок
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