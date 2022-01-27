«Металлист» завершил первый сбор сухой ничьей
В заключительном контрольном матче на турецком сборе «Металлист» сыграл вничью с «Вартой».
Команды не сумели порадовать обилием опасных моментов. Игра завершилась закономерными «нулями».
В прошлом спарринге «Металлист» впервые не победил на сборах, сыграв вничью с «Радомяком» (1:1).
Контрольный матч
«Металлист» – «Варта» 0:0
«Металлист»: Рыбка (Рыбак, 46), Шамич (Танчик, 46), Сарапий (Мизюк, 70), Федорив (Порох, 62), Романюк, Танковский, Ралюченко, Касарес (Балули, 57), Рязанцев (Демченко, 57), Мурза (Подлепенец, 46), Пейшото (Красников, 75).
«Варта»: Лис, Грешик (Шелонговски, 77), Иванов, Шимонович, Копчиньски (Щепаньски, 46), Келб (Шмыт, 46), Шелонговски (Матушевски, 62), Чижицки, Купчак, Якубовски (Папеау, 46), Зреляк (Кузимски, 35).
Предупреждения: Касарес, Танковский – Чижицки, Шмыт
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