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«Металлист» завершил первый сбор сухой ничьей

Харьковчане во второй встрече подряд не супели переиграть соперника
Футбол Первая лига
16:30
«Металлист» завершил первый сбор сухой ничьей
Фото - ФК Металлист

В заключительном контрольном матче на турецком сборе «Металлист» сыграл вничью с «Вартой».

Команды не сумели порадовать обилием опасных моментов. Игра завершилась закономерными «нулями».

В прошлом спарринге «Металлист» впервые не победил на сборах, сыграв вничью с «Радомяком» (1:1).

Контрольный матч

«Металлист» – «Варта» 0:0

«Металлист»: Рыбка (Рыбак, 46), Шамич (Танчик, 46), Сарапий (Мизюк, 70), Федорив (Порох, 62), Романюк, Танковский, Ралюченко, Касарес (Балули, 57), Рязанцев (Демченко, 57), Мурза (Подлепенец, 46), Пейшото (Красников, 75).

«Варта»: Лис, Грешик (Шелонговски, 77), Иванов, Шимонович, Копчиньски (Щепаньски, 46), Келб (Шмыт, 46), Шелонговски (Матушевски, 62), Чижицки, Купчак, Якубовски (Папеау, 46), Зреляк (Кузимски, 35).

Предупреждения: Касарес, Танковский – Чижицки, Шмыт

Сергей Стаднюк
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