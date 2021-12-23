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«Металлисту» оказался не нужен сосланный в дубль «Зари» Кочергин

Хавбек пропустил практически всю осеннюю часть из-з нежелания продлевать контракт
Футбол Украинская Премьер-лига
21:03
«Металлисту» оказался не нужен сосланный в дубль «Зари» Кочергин
Владислав Кочергин / Фото - Заря

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников оценил вероятность подписания полузащитника «Зари» Владислава Кочергина.

Нет, это неправда. Я разговаривал с его агентом. Поговорили и все – он пошел своей дорогой, а мы своей. Владислав – хороший футболист, но у нас на этой позиции есть свои игроки. Я сказал, что мы не заинтересованы, потому что на этой позиции у нас есть Демченко, Танковский.

Дело даже не в деньгах. У нас на это место есть футболисты, которые нас полностью устраивают. У них было много вариантов, рассматривали и нас. Мы повстречались, поговорили и разошлись. Насколько я знаю, он хочет поехать на Запад. Мы идем вперед, развиваемся, будем брать молодых футболистов.

Пока мы не попадем в УПЛ, я не буду ни одного слова говорить. Это футбол. Конкуренция сильная, этот разрыв кажется большим, но он может растаять на глазах. В футболе все бывает.

Мы ведем переговоры и с украинскими футболистами, и с легионерами. Что касается украинцев, то это и возрастные футболисты, и молодые, и из УПЛ, и не из УПЛ. Фамилий называть не буду. Кто-то отказался, кого-то мы не захотели.

Ранее сообщалось, что Кочергин был переведен в дубль из-за нежелания продлевать контракт с «Зарей».

Источник: ua.tribuna.com Сергей Стаднюк
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Теги

Владислав Кочергин Металлист Евгений Красников Заря

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