«Металлисту» оказался не нужен сосланный в дубль «Зари» Кочергин

Владислав Кочергин / Фото - Заря

Вице-президент «Металлиста» Евгений Красников оценил вероятность подписания полузащитника «Зари» Владислава Кочергина.

Дело даже не в деньгах. У нас на это место есть футболисты, которые нас полностью устраивают. У них было много вариантов, рассматривали и нас. Мы повстречались, поговорили и разошлись. Насколько я знаю, он хочет поехать на Запад. Мы идем вперед, развиваемся, будем брать молодых футболистов.

Пока мы не попадем в УПЛ, я не буду ни одного слова говорить. Это футбол. Конкуренция сильная, этот разрыв кажется большим, но он может растаять на глазах. В футболе все бывает.

Мы ведем переговоры и с украинскими футболистами, и с легионерами. Что касается украинцев, то это и возрастные футболисты, и молодые, и из УПЛ, и не из УПЛ. Фамилий называть не буду. Кто-то отказался, кого-то мы не захотели.