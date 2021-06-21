Евро 2020. Украина проиграла Австрии. Как это было
Метревели: «Важно не дать австрийцам разыгрывать мяч на флангах»
Эксперт высказался о важнейшем матче для Украины
Михаил Метревели / Фото: Twitter
Футбольный эксперт Михаил Метревели высказался о грядущем матче Украины с Австрией.
«Никак из головы ничью не уберешь, которая нас тоже устраивает. С точки зрения не пропустить – нам подойдет тактика 5-3-2, которую Шевченко нарабатывал в недавних матчах. 4-3-3 мы проиграли Нидерландам. Многое будет завесить от Алабы. Лично мне нравится модель с тремя центральными защитниками. У Австрии очень сильный и правый, и левый фланг. Очень важно не давать австрийцам разыгрывать мяч ни на одном, ни на другом фланге».
Видео трансляция матча Украина – Австрия.