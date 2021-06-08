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Миграция из Англии. «Барселона» хочет купить уже третьего «Манчестер Сити»

Каталонцы уже забрали из Манчестера двух футболистов
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14:20
Миграция из Англии. «Барселона» хочет купить уже третьего «Манчестер Сити»
Рахим Стерлинг / фото - Goal

«Барселона» хочет купить английского вингера «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга, сообщает Sky Sports.

Каталонский клуб продолжает работу на трансферном рынке и попытается забрать из «Сити» уже третьего игрока. Ранее стан «блаугранас» пополнили два игрока «горожан», перешедшие свободными агентами: Серхио Агуэро и Эрик Гарсия.

Вслед за ними может отправиться и Рахим Стерлинг, который под конец минувшего сезона проиграл конкуренцию за место в составе Филу Фодену и Рияду Марезу.

Но осуществить такую сделку будет очень непросто. «Сине-гранатовые» готовы предложить 30 миллионов плюс три игрока: Франсишку Тринкау, Серхи Роберто и Хуниор Фирпо. Но горожане скорее всего запросят за 26-летнего англичанина только денежную сумму.

Портал Transfermarkt оценивает вингера в 90 миллионов евро. В минувшем сезоне Стерлинг отыграл за «горожан» 49 матчей, в которых записал в свой актив 26 очков по системе гол+пас.

Напомним, Гвардиола убедил руководство «Сити» купить лидера «Астон Виллы».

Павел Харченко
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Теги

Рахим Стерлинг Барселона (футбол) Манчестер Сити

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