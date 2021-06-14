Кобин: «После 2:2 надо было видоизменить схему и играть с Нидерландами по счету»
Михаил Боярский: «Россия продула бы Украине»
Известный актер высказал свое мнение об игре команды Шевченко
Михаил Боярский / Фото: ФК Зенит
Российский актер Михаил Боярский высказался об игре сборной Украины в матче с Нидерландами (3:2).
«Конечно, Украина намного сильнее России! Они потрясающе играли с Голландией. Матч был загляденье! Я позавидовал, как играла Украина! Очень здорово! Если бы мы играли с Украиной, то продули бы непременно».
Украина и Нидерланды выдали лучший матч этого Евро, но команда Шевченко не наиграла на ничью.