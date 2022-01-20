Михалик: «Динамо» – главный претендент на победу в УПЛ»

Тарас Михалик / Фото: ФК Динамо

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Тарас Михалик высказал свое мнение о чемпионской гонке в УПЛ.

И в ключевой момент это должно сыграть решающую роль. Думаю, что соперничество за золото будет весной еще острее, чем на финише осенней части сезона, вот только уже пройдет оно под диктовку киевлян.

На третье место будут претендовать «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла». Mои фавориты — днепряне, их стиль игры мне импонирует. Подопечные Игора Йовичевича стараются действовать компактно, нравится, что в их арсенале в завершающей стадии атаки много вертикальных передач».