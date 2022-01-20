Защитник «Динамо»: «Сидорчук имеет право напихать нам на правах капитана»
Михалик: «Динамо» – главный претендент на победу в УПЛ»
Экс-защитник киевлян ставит на команду Луческу
20 января 20:55
Тарас Михалик / Фото: ФК Динамо
Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Тарас Михалик высказал свое мнение о чемпионской гонке в УПЛ.
«Динамо» – главный претендент на победу в чемпионате. И не только потому, что в свое время я выступал за эту команду и ей симпатизирую. На мой взгляд, по сравнению с главным конкурентом, «Шахтером», действия подопечных Mирчи Луческу более сбалансированы.
И в ключевой момент это должно сыграть решающую роль. Думаю, что соперничество за золото будет весной еще острее, чем на финише осенней части сезона, вот только уже пройдет оно под диктовку киевлян.
На третье место будут претендовать «Днепр-1», «Заря» и «Ворскла». Mои фавориты — днепряне, их стиль игры мне импонирует. Подопечные Игора Йовичевича стараются действовать компактно, нравится, что в их арсенале в завершающей стадии атаки много вертикальных передач».
В турнирной таблице УПЛ на данный момент «Динамо» отстает от «Шахтера» на 2 очка.
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