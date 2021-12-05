Михалик: «Когда нам в отборе попались греки, многие говорили, что можно заказывать билеты на финальную часть ЧМ»

Тарас Михалик / Фото - Sport.ua

Бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик поделился мнением о результатах жеребьевки плей-офф отбора на чемпионат мира-2022. «Сине-желтые» встретятся в полуфинале с Шотландией.

Припоминается, когда еще сам выступал за сборную Украины, то в 2009 году в раунде плей-офф отборочного цикла чемпионата мира нам попались греки и большинство специалистов заявляли, что нам уже можно заказывать билеты в финальную часть турнира.

Тем не менее, все закончилось тем, что в гостях мы сыграли вничью, а дома – проиграли. Это было одно из самых болезненных поражений украинской сборной. Поэтому давайте обойдемся без шапкозакидательских настроений.

Во-первых, поединок пройдет в Глазго и мощная поддержка болельщиков хозяевам будет обеспечена, а если принять во внимание, что в поединках с шотландцами всегда много единоборств, то это очень весомое подспорье.

Во-вторых, поскольку матч состоится в конце марта следующего года, то, скорее всего, игровой практики будет побольше у шотландцев. На этот фактор нашему тренерскому штабу необходимо обратить особое внимание. А, в-третьих, шотландцы – голодны до больших побед и с мотивацией у них проблем не будет.

На мой взгляд, украинцы более мастеровиты и опытнее. Главное не дать слабину при розыгрыше стандартных положений у своих ворот, поскольку шотландцы хороши в этом компоненте игры. И важно не уступить в бойцовских качествах. Потенциала нашим ведущим игрокам должно хватить, чтобы склонить чаши весов в свою пользу.