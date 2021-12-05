Молодая звезда «Шахтера» получит дебютный вызов в сборную Украины
Михалик: «Мудрик мне чем-то напоминает юного Ярмоленко»
Экс-защитник сборной Украины поделился мнением у 20-летнем футболисте
Михаил Мудрик / Фото - ФК Шахтер
Бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик поделился мнением о вингере «Шахтера» Михаиле Мудрике.
Нужно отдать должное и Роберто Де Дзерби, который с первого дня работы в «Шахтере» доверяет 20-летнему полузащитнику.
Кстати, Михаил чем-то мне напоминает юного Андрея Ярмоленко. Тот тоже в свое время, чувствуя доверие наставников, часто брал инициативу на себя, может где-то и переигрывал, но с каждым поединком обретал уверенность.
Ранее сообщалось, что Мудрик может получить дебютный вызов в сборную Украины.
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