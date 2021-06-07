Михалик: «С Кипром сыграют те, кто выйдет в старте против Нидерландов»

Фото: ФК Локомотив

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик поделился ожиданиями от матча национальной команды против Кипра.

Я верю в тренерский штаб сборной Украины, у Андрея Шевченко - опытные и грамотные помощники. Внушает оптимизм и сбалансированный состав, теперь важно, чтобы обошлось без травм и дисквалификаций. Думаю, что с первоочередной задачей - выходом из группы, наши ребята справятся. А дальше - очередная вершина, которую также нужно будет постараться покорить».