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Михалик: «С Кипром сыграют те, кто выйдет в старте против Нидерландов»

Начало матча – в 19:00
Футбол Сборная Украины
17:50
Михалик: «С Кипром сыграют те, кто выйдет в старте против Нидерландов»
Фото: ФК Локомотив

Бывший игрок сборной Украины Тарас Михалик поделился ожиданиями от матча национальной команды против Кипра.

«Думаю, что время экспериментов уже прошло, сегодня с Кипром сыграют те, кому главный тренер Андрей Шевченко доверит место в старте и в первом поединке финальной стадии - с Нидерландами. И хотя это команды разного стиля и уровня, но нам важно наигрывать свой состав. Поэтому, уверен, что если изменения и будут, то минимальные. Идет целенаправленная подготовка к решающим матчам, без форсажа, с учетом буквально каждой мелочи.

Я верю в тренерский штаб сборной Украины, у Андрея Шевченко - опытные и грамотные помощники. Внушает оптимизм и сбалансированный состав, теперь важно, чтобы обошлось без травм и дисквалификаций. Думаю, что с первоочередной задачей - выходом из группы, наши ребята справятся. А дальше - очередная вершина, которую также нужно будет постараться покорить».

Начало матча – в 19:00.

Смотреть онлайн игру Украина – Кипр можно будет на нашем сайте. Также следите за текстовой трансляцией матча Украина – Кипр.

Источник: meta-ratings.com.ua Андрей Усмонов
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сборная Кипра (футбол) сборная Украины (футбол)

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