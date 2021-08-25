Михалик: «Шахтер» не изменит своей философии и не будет играть по счету»

Тарас Михалик / фото: Twitter

Бывший игрок «Динамо» Тарас Михалик поделился ожиданиями от ответного матча «Шахтера» против «Монако» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Думаю, что по сравнению с первым матчем изменения в составе «Шахтера» будут минимальные. Травмированного Анатолия Трубина в воротах, скорее всего, заменит Андрей Пятов. Да, ветерану не хватает игровой практики, но огромный опыт должен помочь ему продемонстрировать все свои самые лучшие качества.

Кстати, главный тренер «Монако» Нико Ковач не скрывает, что его подопечные приехали в Харьков забивать. Монегаски плохо стартовали в чемпионате Франции и им нужно реабилитироваться. Выход в следующий раунд Лиги чемпионов – веское доказательство силы команды.

Однако и «Шахтер» горит желанием быть на виду в Лиге чемпионов. Поэтому нас ждет очень интересное противостояние. Я надеюсь, что в Харькове 12 игрок – болельщики также помогут «горнякам» добиться нужного результата»