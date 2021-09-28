Де Дзерби доверился проверенным бойцам в матче против «Интера»
Михалик: «Шахтер» с и без Степаненко – это разные уровни надежности»
Опытный хавбек попал в стартовый состав «горняков» на матч против «Интера»
28 сентября 19:03
Тарас Михалик / Фото - Локомотив Москва
Бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик оценил важность участия хавбека «Шахтера» Тараса Степаненко в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Футболист попал в стартовый состав «горняков» на эту встречу.
Если принимать во внимание, что «Интер» действует первым номером, мастерски контролирует мяч, то участие Степаненко, с его умением играть в отборе, в этом противостоянии – просто необходимо. Да и последние поединки должны были убедить рулевого донетчан Роберто Де Дзерби, что «Шахтер» с и без Степаненко — это разные уровни надежности.
Уверен, что футболистов «Шахтера» не нужно будет особо настраивать на поединок с итальянцами, ведь это – Лига чемпионов. На мой взгляд, «горняки» не станут изменять своей философии, будут делать ставку на атакующий футбол, хотя даже если не добьются положительного результата, то и ничья с «Интером» еще позволяет надеяться на благоприятный финиш.
За игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Интер». Начало – в 19:45.
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