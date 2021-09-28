Михалик: «Шахтер» с и без Степаненко – это разные уровни надежности»

Тарас Михалик / Фото - Локомотив Москва

Бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик оценил важность участия хавбека «Шахтера» Тараса Степаненко в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера». Футболист попал в стартовый состав «горняков» на эту встречу.

Уверен, что футболистов «Шахтера» не нужно будет особо настраивать на поединок с итальянцами, ведь это – Лига чемпионов. На мой взгляд, «горняки» не станут изменять своей философии, будут делать ставку на атакующий футбол, хотя даже если не добьются положительного результата, то и ничья с «Интером» еще позволяет надеяться на благоприятный финиш.