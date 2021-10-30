Михайленко: «Игроки «Черноморца» готовы умереть за этот клуб и его эмблему»

Полузащитник лишь в этом сезоне перешел в команду в аренду

Фото: ФК Черноморец

Полузащитник «Черноморца» Николай Михайленко рассказал об отношениях игроков с болельщиками команды и о настрое на каждый матч.

«Раньше мы играли в составе динамовских команд U-19 и U-21 – под руководством Игоря Костюка и Юрия Мороза, поэтому друг друга хорошо знаем. Теперь мы все вместе играем и представляем такой великий клуб, как «Черноморец». Могу заверить болельщиков: мы будем отдавать все силы, чтобы добиваться положительных результатов. Отношение фанатов? Это их отношения и история клуба – это все понятно. Наша задача связана с желанием показывать своей игрой, что мы в «Черноморце» не просто так. Мы готовы умереть за этот клуб и его эмблему, всегда стремясь только побеждать».

Михайленко перешел в одесский клуб этим летом в аренду.

«Черноморец» идет в зоне вылета. Команда расположилась на 15-й строчке.