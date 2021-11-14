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Михайленко сообщил, когда наступит ясность по поводу потенциального назначения в «Колос»

Ранее специалист возглавлял «Днепр-1» и кипрский «Пафос»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:35
Михайленко сообщил, когда наступит ясность по поводу потенциального назначения в «Колос»
Дмитрий Михайленко / Фото - СК Днепр-1

В эфире программы Футбол NEWS бывшему тренеру «Днепра-1» Дмитрию Михайленко был задан вопрос о потенциальном назначении в «Колос».

Я пока ничего не буду говорить, пока опровергну. Когда можно позвонить? Давайте в понедельник.

Последним клубом специалиста был кипрский «Пафос». Тренер покинул его структуру в конце января текущего года.

Ранее спортивный директор «Колоса» Виталий Лисицкий сообщил, что у клуба есть несколько кандидатур на вакантную должность.

Сергей Стаднюк
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