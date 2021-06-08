Михайленко: «У сборной Украины лучше поставлена игра, чем у Нидерландов»

Дмитрий Михайленко / Фото - СК Днепр-1

Бывший тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от выступлений сборной Украины на Евро-2020.

Не видел голландцев против Шотландии, наблюдал их игру с Грузией. Думаю, нам по силам обыграть хозяев. Мне кажется, что у нас сейчас лучше поставлена игра, чем у нидерландцев. Они меняют схему, в последнем спарринге играли в три центральных защитника, одним словом в поиске своей лучшей игры.

Мы имеем хорошие шансы, чтобы удачно стартовать. Но, тем не менее, игра на игру не похожа, все-таки Нидерланды считаются хорошей командной. Повторюсь: качество игры нашей сборной позволяет надеяться, что мы можем выйти из группы, как с первого, так и со второго места. Надежда как никогда высока.

Хочу, прежде всего, пожелать веры в свои силы, избежать травм и болезней, учитывая время, в котором мы живем. Если будет вера в себя, и к ней немного удачи, то все получится.