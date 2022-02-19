Михайленко: «Удивился переходу Супряги «Сампдорию»

Тренер считает, что украинец имеет шансы заиграть в Италии

Фото: Днепр-1

Бывший тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко оценил перспективы Владислава Супряги в «Сампдории».

Какие у вас были первые впечатления, когда узнали, что Супряга переходит в «Сампдорию»?

«На самом деле я удивился такому переходу, ведь последние полгода были неудачными для Влада, поэтому стало приятным сюрпризом, что команда Серии А проявила интерес к нему. Я понимаю, что там есть определенные условия, выгодные итальянцам, и они мало что там теряют».

Возможно, Влад звонил вам и спрашивал совета, стоит ли переходить?

«Нет, он у меня не спрашивал совета. Мы с ним общались до и после Нового года, но никаких советов не было. Просто слова поддержки от меня и его поздравление с праздниками».

Супряга уже успел дебютировать за «Сампдорию», но дебют не очень удался, ведь он вышел на замену в первом тайме, а во втором его уже забрали с поля. Видели этот поединок?

«Я как раз был дома и смотрел этот матч. Почему его заменили? Мне кажется, что это была больше и тактическая замена. Потому что «Сассуоло» перехватывало инициативу и создавало моменты. Тренер отреагировал на это и сбалансировал немного игру. То, что он заменил Влада, может, и правильно. Ведь этот парень, Андреа Конти, вышедший вместо Супряги, забил гол. После этого игра уже полностью была под контролем в «Сампдории».

Супряга мог перейти в «Базель» вместо «Сампдории».