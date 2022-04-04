Михайличенко: «Будет хорошо, если Украину возьмут на чемпионат мира. Не с футбольной точки зрения, а с политической»

Бывший игрок и тренер «Динамо» хотел бы увидеть нашу сборную в Катаре

Алексей Михайличенко / Фото: Футбол 24 Бывший игрок и тренер «Динамо» Алексей Михайличенко высказался о возможном принятии Украину на чемпионат мира-2022 без стыковых матчей. «У нас реально нет возможности играть, но такая ситуация, что у нас большой шанс попасть на чемпионат мира. Если общество примет такое решение, это будет победа здравого смысла. На сегодняшний день не только мы нуждаемся во внимании мира, но и мир нуждается в нашем внимании. Это больше по футбольным меркам, но я думаю, что будет хорошо, если сборная Украины будет на чемпионате мира. Даже больше не с футбольной точки зрения, а политической, нравственной, психологической». Напомним, предварительно матч Шотландия – Украина запланирован на июнь. Дата пока неизвестна. Уже известно, с кем в группе ЧМ-2022 может сыграть Украина, если пройдет Шотландию и Уэльс.