Михайличенко готов взять оружие в руки и защищать Украину

Богдан Михайличенко / Фото: Футбол 24

Защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко заявил о готовности вернуться в Украину и воевать.

Сейчас в Украине очень много людей хотят взять в руки оружие и пойти защищать свою страну. Таких добровольцев даже больше, чем реальных единиц оружия, поэтому многие ждут своей очереди и в это время всячески помогают территориальной обороне.

Если возникнет необходимость отправиться на защиту своей Родины – сделаю это без колебаний. Там моя земля, моя семья и защитить их – мой долг. Многие мои знакомые украинские футболисты уже взяли в руки оружие, среди них даже бывшие звезды киевского «Динамо» и других клубов страны».