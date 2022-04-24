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Михайличенко готов взять оружие в руки и защищать Украину

Защитник «Андерлехта» при необходимости вернется на родину
Футбол Украинские легионеры
24 апреля 21:30
Михайличенко готов взять оружие в руки и защищать Украину
Богдан Михайличенко / Фото: Футбол 24

Защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко заявил о готовности вернуться в Украину и воевать.

«Мои родители, брат Тарас, тетя и дедушка живут все вместе в частном доме в Борисполе, недалеко от столичного аэропорта. Сейчас там спокойно, но они постоянно слышат где-то вдалеке взрывы и канонаду. Главная опасность заключается в близости к аэропорту, который в любой момент может стать целью для ударов и бомбардировок.

Сейчас в Украине очень много людей хотят взять в руки оружие и пойти защищать свою страну. Таких добровольцев даже больше, чем реальных единиц оружия, поэтому многие ждут своей очереди и в это время всячески помогают территориальной обороне.

Если возникнет необходимость отправиться на защиту своей Родины – сделаю это без колебаний. Там моя земля, моя семья и защитить их – мой долг. Многие мои знакомые украинские футболисты уже взяли в руки оружие, среди них даже бывшие звезды киевского «Динамо» и других клубов страны».

Месяц назад Михайличенко уже заявлял, что вернется в Украину.

Источник: sport.ua Петр Приходько
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