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Михайличенко: «Хотелось бы, что бы чудо свершилось»

Шансы на выход в плей-офф еще есть
Футбол Евро-2020
15:22
Михайличенко: «Хотелось бы, что бы чудо свершилось»
Алексей Михайличенко / фото - dynamo.kiev

Первый вице-президент УАФ и бывший главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко рассказал о своих эмоциях от проигрыша национальной команды в матче с австрийцами:

«Конечно, разочарованы. Но мы все равно верим, что у нас есть теоретический шанс пройти дальше и этот опыт он поможет нам двигаться дальше. На сегодняшний день ожидали немного другой игры.

Это очень большая нервная нагрузка для тренера, очень большая моральная ответственность. Поэтому пожелаю Андрею Шевченко держаться.

Повторюсь, что шансы у нас есть и никто сдаваться не будет. Хотелось бы, чтобы чудо свершилось. Но если этого не произойдет, то нужно все равно двигаться дальше, после каждого негатива делать шаг вперед и перестраиваться».

Несмотря на обидное поражение, у Украины еще вполне есть шансы оказаться в 1/8 турнира. Но для этого должны удачно сложится обстоятельства в других группах.

Напомним, известный портал назвал худшего игрока в составе сборной Украины.

Источник: Бомбардир Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Украина – Австрия Алексей Михайличенко

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