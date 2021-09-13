«Андерлехт» Михайличенко забил 7 мячей «Мехелену» Шведа, «Гент» Безуса – уступил
Михайличенко лишился тренера в «Андерлехте»
Специалист покинул должность по неожиданной причине
13 сентября 13:46
Крэйг Беллами / Фото - Андерлехт
Работавший ассистентом Венсана Компани в «Андерлехте» Крэйг Беллами покинул клуб. Об этом сообщает пресс-служба бельгийской команды.
Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» столкнулся с проблемами психологического характера. 42-летний специалист оставил свою должность для того, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.
Беллами лишь в этом сезоне вошел в тренерский штаб первой команды. Ранее он несколько лет работал в U-21.
Накануне украинский защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко провел 9 минут в матче против «Мехелена» (7:2).
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