Михайличенко – о назначении Петракова: «Не думаю, что есть большая разница между приставкой и.о. и главным тренером»

Также экс-тренер не исключил назначение Реброва

Фото: УАФ

Глава комитета сборных Украины УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал назначение главным тренером национальной команды Александра Петракова.

«После окончания работы Шевченко любая кандидатура – свежий глоток воздуха, потому что новый человек. Петраков работал со сборными, все-таки чемпион мира. Это шанс попробовать себя на самом высоком уровне, он его получил, честно говоря, заслужил. Очень непростая ситуация. Но думаю, что он сможет справиться с этой ситуацией. Он очень хорошо понимает, что нужно делать, как это делать».

Большая разница между работой с молодыми и опытными футболистами?

«Конечно, разница есть. Я работал с юношами, молодежной, главной сборной – поэтому могу об этом сказать. Разница есть, но она не очень большая. Петраков тренировал как первый тренер и взрослую команду. Думаю, он знает, что надо делать. С ним переговоры велись накануне. Он знал, какая ситуация. Ему не безразлична сборная, УАФ. Он с пониманием отнесся к этому».

Почему исполняющий обязанности, а не главный тренер?

«Не думаю, что это большая разница. Все равно он главный тренер. И.о., наверное, надо, чтобы обе стороны нашли понимание и увидели, получится ли дело».

Есть возможность, что все-таки Ребров станет тренером сборной Украины?

«Никогда не говори никогда. Конечно, есть».

Уже известна замена Петракову в юниорской сборной Украины U-18.