Езерский заменит Петракова в юниорской сборной Украины
Михайличенко – о назначении Петракова: «Не думаю, что есть большая разница между приставкой и.о. и главным тренером»
Также экс-тренер не исключил назначение Реброва
11:28
Фото: УАФ
Глава комитета сборных Украины УАФ Алексей Михайличенко прокомментировал назначение главным тренером национальной команды Александра Петракова.
«После окончания работы Шевченко любая кандидатура – свежий глоток воздуха, потому что новый человек. Петраков работал со сборными, все-таки чемпион мира. Это шанс попробовать себя на самом высоком уровне, он его получил, честно говоря, заслужил.
Очень непростая ситуация. Но думаю, что он сможет справиться с этой ситуацией. Он очень хорошо понимает, что нужно делать, как это делать».
Большая разница между работой с молодыми и опытными футболистами?
«Конечно, разница есть. Я работал с юношами, молодежной, главной сборной – поэтому могу об этом сказать. Разница есть, но она не очень большая. Петраков тренировал как первый тренер и взрослую команду. Думаю, он знает, что надо делать.
С ним переговоры велись накануне. Он знал, какая ситуация. Ему не безразлична сборная, УАФ. Он с пониманием отнесся к этому».
Почему исполняющий обязанности, а не главный тренер?
«Не думаю, что это большая разница. Все равно он главный тренер. И.о., наверное, надо, чтобы обе стороны нашли понимание и увидели, получится ли дело».
Есть возможность, что все-таки Ребров станет тренером сборной Украины?
«Никогда не говори никогда. Конечно, есть».
Уже известна замена Петракову в юниорской сборной Украины U-18.
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