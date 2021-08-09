Михайличенко снова вышел на поле в матче, где «Андерлехт» разгромил соперника

Это вторая подряд крупная победа бельгийского клуба

Фото - Андерлехт

В третьем туре бельгийской Лиги Жупиле «Андерлехт» дома разгромил «Серен».

Защитник гостей Буленже подвел команду, заработав две желтые карточки в течение восьми минут первого тайма. И почти сразу забил Зирзее. Его гол был отменен после пересмотра VAR. Однако после перерыва Кисе Телин, Гомес и Амузу довели дело до конца.

Защитник Богдан Михайличенко начал матч со скамейки запасных. Украинец появился на поле лишь на последние минуты. Это его второй выход на поле в сезоне. В прошлый раз «Андерлехт» с аналогичным счетом разделался с «Лячи» в квалификации Лиги конференций.

Чемпионат Бельгии, 3 тур

«Андерлехт» – «Серен» 3:0

Голы: Кисе Телин, 69, Гомес, 82, Амузу, 90+1

«Андерлехт»: ван Кромбрюгге, Мурильо, Худт, Дулькруа, Гомес (Михайличенко, 90), Рафаелов, Ольссон (Ашимеру, 90), Каллен, Версарен (Амузу, 59), Раман (Аит Эль Хадж, 75), Зиркзее (Кисе Телин, 59).

«Серен»: Дитш, Файе, Надрани, Буленже, Поати (Д'Онофрио, 82), Мазиз (Пьерро, 86), Бернье (Мансони, 46), Сиссе, Жалоу (Джедже, 46), Килота, Мариус (Силини, 79).

Предупреждения: Раман, Амузу – Буленже

Буленже