Михайличенко: «У россиян нет мозгов, к сожалению»

Алексей Михайличенко / Фото: Twitter

Бывший тренер «Динамо» Алексей Михайличенко рассказал, что сейчас нужно делать Украине.

Пусть видят, потому что понять они этого не смогут. Чтобы что-нибудь понять, нужно иметь мозг в голове. А этого у них нет, к сожалению. Я надеюсь, что скоро будет мир, и все станет на свои рельсы».