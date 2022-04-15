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Михайличенко: «У россиян нет мозгов, к сожалению»
Экс-игрок «Динамо» рассказал, что нужно делать Украине
Алексей Михайличенко / Фото: Twitter
Бывший тренер «Динамо» Алексей Михайличенко рассказал, что сейчас нужно делать Украине.
«Очень важно, чтобы даже в такой ситуации мы продолжаем жить, играть, любить и рожать детей. Враг всегда должен видеть, что Украина единственная, смелая, красивая.
Пусть видят, потому что понять они этого не смогут. Чтобы что-нибудь понять, нужно иметь мозг в голове. А этого у них нет, к сожалению. Я надеюсь, что скоро будет мир, и все станет на свои рельсы».
Напомним, Михайличенко считает, что сборную Украины нужно взять на чемпионат мира без стыковых матчей.
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