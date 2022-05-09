«Микола – не зупиняйся!». Сидорчук привітав Миколенка з шедевральним голом в АПЛ

Захисник «Евертона» вразив ворота «Лестера» гарматою

Фото: Twitter

Капітан «Динамо» і півзахисник збірної України Сергій Сидорчук в Instagram привітав Віталія Миколенка з дебютним м’ячем в АПЛ.

«Микола, не зупиняйся! Такі емоції потрібні зараз, як ніколи. Чекаємо у таборі збірної»

Нагадаємо, Миколенко отримав одну з найкращих оцінок за матч проти «Лестера» (2:1).

Головний тренер «Евертона» Френк Лемпард також не забув привітати Миколенка з дебютним голом.