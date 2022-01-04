Хацкевич: «Миколенко – молодец. У него все получится в «Эвертоне»
Миколенко: «Бенитес уже объяснил, какие требования ко мне»
Защитник – о переходе в «Эвертон»
11:28
Фото: Everton
Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко поделился впечатлениями от первых дней в новом клубе. Слова игрока приводит сайт «Динамо».
Что можешь сказать о своем новом наставнике, знаменитом Рафаэле Бенитесе?
«Я с ним общался и могу сказать, что это очень позитивный человек. Максимальный позитив и максимальная простота в общении. Это все любят».
Как прошла ваша первая встреча?
«Началась с фразы “Hello! Nice to meet you!” Мы завтракали с агентами на базе «Эвертона», Бенитес пришел уже после завтрака. Он объяснил, какие требования в команде, как она играет, какие ошибки допускают защитники, какие нельзя допускать – обо всем вкратце. Затем мы еще сфотографировались, и он сказал, что ждет меня в команде».
Какие у тебя первые впечатления от инфраструктуры «Эвертона»?
«Это топ! Другими словами не описать. Все настолько продумано для футболистов, персонала, для работы… Вплоть до того, что из раздевалки, из массажной комнаты ты можешь выйти на три поля. Есть и манеж для разминки, и тренажерный зал – все условия для роста».
Миколенко может дебютировать за «Эвертон» на этой неделе.